Tg News – 3/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - I genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa - Addetto alla sicurezza ucciso in centro a Bergamo - A Lamezia Terme primo morto sul lavoro dell’anno - Nuovo Codice della Strada, scontro sul numero degli incidenti - Grave polmonite per Von Der Leyen, annullati impegni - Terrorismo, secondo Fbi rischio di nuovi attentati - Aumentano potere d’acquisto e consumi ma cala il risparmio - Ponte Epifania, un milione di italiani in viaggio - Nuovo codice della strada, scontro sul numero degli incidenti - Previsioni 3B Meteo 4 Gennaio gsl