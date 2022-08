Tg News – 29/8/2022

In questa edizione: - La dad contro il caro energia, i sindacati dicono di no - Codacons, prevista “stangata d’autunno” per carovita - Istat, cresce la fiducia dei consumatori ma cala per le imprese - Caro energia, c’è chi rischia di chiudere e chi si arricchisce /gtr