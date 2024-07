Tg News – 29/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Appello di Roma e Berlino: chi può lasci subito il Libano - Accoltella e ferisce persone a Southport, fermato - Sabotaggi Francia, arrestato attivista dell’ultrasinistra - Treno deraglia in Russia, 140 feriti, 16 in ospedale - Autovelox illegali, sequestri in tutta Italia - Finanza sequestra a Firenze 41 milioni ad imprenditore russo - Caldo africano: domani 13 città con bollino rosso, anche Roma - Vertice Cina-Italia: Meloni e la strada di Marco Polo - Previsioni 3B Meteo 30 Luglio mrv