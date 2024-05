Tg News – 29/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tre finanzieri del Soccorso Alpino muoiono in Valtellina - Maxi incidente in A1, 2 morti e 1 ferito, 8 mezzi coinvolti - Riforma Giustizia, sì a separazione carriere, Anm minaccia sciopero - Inchiesta Liguria, Spinelli intercettato - Infermiera di Piombino, ergastolo all’Appello bis - Accoltella e uccide ladro, fermato a Reggio Calabria - Polonia: “Kiev può usare nostre armi per colpire Russia” - Giro d'Italia, HiPRO premia la combattività - Previsioni 3B Meteo 30 Maggio gsl