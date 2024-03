Tg News – 29/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Padre Ilaria Salis scrive a Mattarella: “Smuova il governo” - Mafia, si pente il boss Francesco Schiavone, detto “Sandokan” - Ritrovato in Stazione Centrale a Milano il 16enne scomparso - A Ravenna scomparse due giovani di 12 e 13 anni - La Via Crucis di Papa Francesco al Colosseo - Sequestrate due tonnellate di uova e colombe - Pompei, acquista figurine online e gli recapitano eroina pura - Il progetto "One Health Ambassador" arriva in Senato - Previsioni 3B Meteo 30 Marzo gtr/gsl