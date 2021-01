Tg News – 29/01/2021

In questa edizione: - GDF, sequestrate 3 tonnellate di rifiuti dalla Svizzera - Frode fiscale, sequestrati beni per 46 mln - Legambiente, 35 capoluoghi fuorilegge per polveri sottili - Covid, maggiore mortalità nei maschi legata a ormoni e geni