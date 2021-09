Tg News – 28/9/2021

In questa edizione: - Save the Children: preoccupazione per nuove generazioni ed eventi climatici estremi - Amazon: aumento dell'8% per lo stipendio dei dipendenti della logistica - Istat, ad agosto 2021 in calo l'export verso i Paesi extra Ue - Salute, le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia gtr/red