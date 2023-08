Tg News – 28/8/2023

(ROMA) ITALPRESS - In questa edizione: - Maltempo, treni sospesi tra Italia e Francia per frana - Allerta rossa in Lombardia, nubifragi a Genova - Notte di incendi in Sicilia, fiamme fino alla A29 - Proteste per il reddito di cittadinanza a Napoli - Governo a caccia di 5 miliardi con taglio bonus fiscali - Zelensky: “Sulla Crimea una soluzione è possibile” - Mattia “SuperEroe”, incontro la piccola Frida in Ospedale - Previsioni 3B Meteo 29 Agosto gsl