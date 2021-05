Tg News – 28/5/2021

In questa edizione del Tg News troverete: - Covid, crollano i ricoveri in reparto e in terapia intensiva - Istat, fiducia consumatori vicina a livelli pre-Covid - Clima, aumento temperature di 1,5 gradi in 5 anni - Aifa, la seconda dose di Astrazeneca è sicura