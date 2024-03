Tg News – 28/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ilaria Salis resta in carcere a Budapest - Niente estradizione per Marchesi in Ungheria - Germania, 19enne sardo stermina famiglia - Putin: “Colpiremmo gli F-16 anche nelle basi Nato” - Tabaccaio a giudizio, uccise ladro nel torinese - Strada sprofonda a Roma, auto inghiottite da voragine - Partenze di Pasqua sotto la pioggia - Meloni in Libano: “La pace non si fa con le parole, ma con impegno e deterrenza” - Previsioni 3B Meteo 29 Marzo mrv