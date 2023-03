Tg News – 28/3/2023

In questa edizione: - Strage Usa: Killer con “risentimento nei confronti della scuola” - Testati missili antinave nel Mar del Giappone - Gianni Minà, camera ardente in Campidoglio - Incendio nel Varesotto, fiamme vicine ad abitazioni - Duemila operai irregolari nei cantieri di Venezia - Ue, accordo sulle stazioni di ricarica per auto verdi - Focus: Telpress, la rassegna stampa sui banchi della 24Ore Business School. - Previsioni 3B Meteo per il 29 marzo gsl