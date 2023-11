Tg News – 28/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Interrogato Turetta, ammette omicidio - Parma, uccide moglie con mazza da baseball - Meloni: niente tagli a pensioni vecchiaia - Salvini: “Su mercato energia rimediare ad errore” - Via libera della Commissione Ue alla quarta rata del Pnrr - Israele, oggi nuovo scambio ostaggi-prigionieri - Per tragedia Brandizzo due nuovi indagati - Da Università Europea di Roma un progetto contro le disuguaglianze - Previsioni 3B Meteo 29 Novembre /gtr