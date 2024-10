Tg News – 28/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Elezioni Liguria, Bucci in vantaggio - Inchiesta Hacker, Pm: “Più di 800 mila spiati” - Promessa dello sci azzurro cade in Val Senales, gravissima - Netanyahu: “Lavoriamo per alcuni ostaggi e giorni di tregua” - Volkswagen vuole chiudere 3 fabbriche in Germania - Giubileo, il Papa aprirà Porta Santa a Rebibbia il 26 Dicembre - Inquinamento, picco negativo di Co2 nell’atmosfera - A Washington la cerimonia di consegna degli Italpress Awards - Previsioni 3B Meteo 29 Ottobre gsl