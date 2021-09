Tg News – 27/9/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: - Elezioni in Germania, finisce l'era Merkel, vince Spd - Istat, Italia potrebbe diventare un Paese da 30 milioni di abitanti - Istat, indice di fiducia dei consumatori in aumento - Fisco, ecco come avviene e chi riguarda lo "stralcio"