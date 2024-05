Tg News – 27/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Delitto Tramontano, Impagnatiello racconta in aula - Onorato, la procura indaga per omicidio - Nato: “Inusuale Stoltenberg sulle armi” - Raid israeliano su un’area umanitaria a Rafah - Campi Flegrei, furti batterie e danneggiamenti sensori - Test Medicina 2024, concorsone al via - Autovelox, domani il decreto sulla Gazzetta Ufficiale - Nuova diga foranea di Genova, posato il primo cassone - Previsioni 3B Meteo 28 Maggio mrv