Tg News – 27/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Commesse in Anas, figlio Verdini chiede patteggiamento - Uccisa a coltellate a Bolzano, compagno condannato a 24 anni - Codice della strada, via libera della Camera - Pullman si ribalta in autostrada a Lipsia, 5 morti - Ucraina, esercito russo attacca il sud con missili balistici - Superbonus, stop a sconto in fattura e cessione credito - 42% italiani con redditi bassi rinuncia a cure - La formazione strategica per la competitività all'evento Fondimpresa - Previsioni 3B Meteo 28 Marzo mrv