Tg News – 27/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mali, arrivati a Roma i 3 italiani liberati - Truppe Nato in Ucraina: secco no a Macron - Bozza di tregua ad Hamas - Bovolenta, 41enne uccisa a coltellate, si cerca il marito - Revocati domiciliari a Denis Verdini - Maltempo, sospesa circolazione treni tra Vicenza e Padova - Todde: “Voto sardo risposta ai manganelli” - Previsioni 3B Meteo 28 Febbraio gsl