Tg News – 27/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cerimonia ad Auschwitz per gli 80 anni dalla liberazione - A Roma scritte contro le ong sulla Piramide Cestia - Hamas consegna la lista, vivi 25 su 33 ostaggi - Influenza aviaria, primo caso umano contagio in Gran Bretagna - Nainggolan arrestato per traffico di droga - Morte di Ramy, sul cellulare del teste tracce rimozione filmato - Migranti, 3000 sbarcati a Gennaio, +135% rispetto al 2024 - Di Segni "Preoccupanti segnali di antisemitismo" - Previsioni 3B Meteo 28 Gennaio