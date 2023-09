Tg News – 26/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - I funerali laici di Napolitano a Montecitorio - Ultimo viaggio del boss verso Castelvetrano - Caivano, 9 arresti per lo stupro delle due cuginette - Prato, sparatoria in sala biliardo, 2 morti e 3 feriti - Mafia foggiana dietro maxifrode ad Ue, 25 arresti - Nuove misure in arrivo con Decreto Energia - Open Fiber, in Veneto gli Stati Generali della Fibra Ottica - Previsioni 3B Meteo 27 Settembre /gtr