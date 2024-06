Tg News – 26/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mattarella: “In Ue non si può prescindere dall’Italia” - Vigilia Consiglio Ue, Meloni: “L’Europa faccia meno e meglio” - Julian Assange atterrato in Australia, abbraccia i famigliari - Nato, Mark Rutte nuovo segretario generale - Delitto Pescara, convalidato fermo per i due indagati - Blitz contro femminicidi, attivisti versano vernice a Trinità dei Monti - Superbonus del 120% per chi assume a tempo indeterminato - Anas, il programma Raiplay "Italia on the road" vince il premio Moige - Previsioni 3B Meteo 27 Giugno gsl