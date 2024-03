Tg News – 26/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - 007 russi: terroristi addestrati da Kiev, Gb e Usa coinvolti - Londra concede appello contro estradizione di Assange - Nave cargo contro un pilone, crolla ponte a Baltimora - Tensione tra studenti e polizia alla Sapienza di Roma - Da vaccini a scuola, arriva il Ddl Semplificazioni - Funerali privati per Saman Abbas a Novellara - Acerbi assolto, nessuna prova di insulti razzisti - Risparmio idrico e realizzazione invasi prioritari per 74% italiani - Previsioni 3B Meteo 27 Marzo mrv