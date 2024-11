Tg News – 26/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ok dell’Unione Europea ai conti dell’Italia - Sciopero generale di Venerdì, garante chiede riduzione a 4 ore - Altra notte di tensione a Milano dopo morte 19enne egiziano - Cecchettin, difesa Turetta: “Insussistenza della premeditazione” - Assemblea Costituente M5S, Grillo chiede ripetizione del voto - Cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in serata - Bpm respinge l’offerta Unicredit - Il Genio di Milano alle Gallerie d’Italia di Intesa SanPaolo - Previsioni 3B Meteo 27 Novembre /gtr