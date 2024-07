Tg News – 25/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Salva casa, da Lunedì partono le sanatorie - Israele avvisa Parigi: nuovo attacco per colpire alle Olimpiadi - Mattarella arriva a Parigi: “Porto l’amore degli italiani” - Meloni a Herzog: “Forte preoccupazione per Gaza” - Roma, indagine su prof per omofobia e saluto fascista in classe - Siccità, situazione critica al centrosud - L’economia Usa cresce più delle attese, Pil a +2,8% - Protezione Civile, il nuovo capo è Ciciliano - Previsioni 3B Meteo 26 Luglio mrv