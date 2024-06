Tg News – 25/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Maltempo, in Emilia case allagate, tromba d'aria in Polesine - Bracciante morto a Latina, sindacati di nuovo in piazza - Donna trovata morta in casa a Firenze, fermato il nipote 17enne - Confessa il figlio che ha ucciso i genitori a Fano - Meloni "Dall'opposizione toni irresponsabili", Schlein replica - Sbloccate nomine Ue, accordo su Ursula Von Der Leyen - Wikileaks, Assange patteggia negli Usa ed è libero - Banco dell'Energia e JTI Italia, ad Acireale sostegno per 70 famiglie - Previsioni 3B Meteo 26 Giugno