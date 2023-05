Tg News – 25/5/2023

In questa edizione:

- Wagner lascia Bakmut, da Mosca armi nucleari in Bielorussia

- Von Der Leyen in Emilia Romagna, nelle zone alluvionate

- Maltempo, due auto finiscono in acqua nel bresciano

- Omicidio in centro a Bologna, uomo ucciso a coltellate

- Bloccata e manganellata, polemiche a Milano

- Nomine Rai, via libera ai direttori dei Tg

- Tina Turner, addio alla Regina del rock

- Previsioni 3B Meteo per 26 Maggio

mrv