Tg News – 25/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Omicidio Giulia Tramontano: "Ergastolo con isolamento per Alessandro Impagnatiello" - Omicidio Giulia Cecchettin, chiesto ergastolo per Turetta - Giornata contro violenza su donne, Mattarella: “Non è stato fatto abbastanza” - Meloni: “Una piaga sociale, maggiore incidenza degli immigrati sugli stupri” - Indagine Ue: in Europa una donna su tre ha subito violenza genere - Israele-Libano, tregua vicina - Migranti, naufragio al largo della Grecia, 8 morti - Tajani “Non invieremo soldati italiani in Ucraina - Violenza sulle donne, Gino Cecchettin “Vita è sacra e va preservata” - Previsioni 3B Meteo 26 Novembre /gtr