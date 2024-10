Tg News – 25/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Filippo Turetta in aula ammette la premeditazione - Anziano ucciso nel comasco, confessa il 17enne fermato - Donna uccisa nel parmense, fermato il marito - Manovra, dalla lotta all’evasione 1,2 milioni in 3 anni - Nuovo attacco di Israele contro Unifil in Libano - Gruppo legato a Pkk rivendica attentato in Turchia - Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi - Gallerie d'Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton - Previsioni 3B Meteo 26 Ottobre gsl