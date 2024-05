Tg News – 24/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni: “Sospeso redditometro per vedere meglio la norma” - Corte Aja ordina a Israele di fermare offensiva a Rafah - Ilaria Salis in tribunale per la prima volta senza catene - Biella, l’influencer Siu uscita dal coma - Torino, diffida Questore: salta preghiera imam al Politecnico - A Milano suicida il Rettore della Cattolica - Oltre metà degli italiani in difficoltà a fine mese - Salvini, “il decreto salva-casa non è un condono” - Previsioni 3B Meteo 25 Maggio mrv