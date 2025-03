Tg News – 24/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Colonne di carri armati si dirigono verso Gaza - A Riad colloqui di pace a porte chiuse tra Usa e Russia - Migranti, Piantedosi “I centri in Albania possono diventare Cpr” - Incendio e rivolta nel carcere minorile Beccaria di Milano - Morta dopo liposuzione a Roma per grave sepsi - Mattarella “Inaccettabili i dazi, creano ostacoli ai mercati” - In Italia salari reali inferiori di 8,7 punti rispetto al 2008 - Webuild, cantieri in 50 Paesi del mondo per la tutela dell'acqua - Previsioni 3B Meteo 25 Marzo /gtr