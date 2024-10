Tg News – 24/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Veleni nel M5S, Conte “licenzia” Grillo, stop ai 300 mila euro - Sparatoria in centro a Napoli, ucciso 15enne - Anm su minacce di morte alla giudice Albano - Raid a Gaza, colpita scuola che ospitava rifugiati - Turchia, attentatori di Ankara membri del Pkk - Incidente sulla A1 ad Orvieto, morti due operai - Inps, nel 2023 quasi 4,8 milioni di pensionati sotto 1000 euro - IA e cinema, Intesa Sanpaolo ispira i giovani con Build Your Future - Previsioni 3B Meteo 25 Ottobre gsl