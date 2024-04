Tg News – 23/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Torino scontri al corteo di studenti pro Palestina - Onu chiede inchiesta internazionale su fosse comuni a Gaza - Eurocamera, via libera al nuovo patto di stabilità - Ue: Italia resta vulnerabile su debito, deficit e crescita - Esalazioni di cloro in hotel romano, diversi intossicati - 13enne pestato dal branco a S. Giorgio a Cremano - Crollo temperature, si riaccendono i termosifoni - Bardi "In Basilicata risultato netto, i lucani hanno riposto fiducia" - Previsioni 3B Meteo 24 aprile mrv