Tg News – 2/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Usa contro Mosca: “Usato arma chimica in Ucraina” - Ostaggi Gaza, Hamas respinge l’accordo - Ocse a Italia: serve aggiustamento del bilancio - Due operai morti in due cantieri nel napoletano - Patenti facili a Brescia, 4 arresti - Maltempo, caduta alberi e danni a Milano, Genova e Roma - Corteo anti-Vannacci, scontri con la polizia. - Da Italgas una road map per le tecnologie net zero - Previsioni del tempo 3B Meteo per 3 Maggio mrv