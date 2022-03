Tg News – 23/3/2022

In questa edizione: - Russia promette passaporto e 1000 dollari al mese ai miliziani stranieri - Allarme siccità nel Nord Italia: non piove da quasi tre mesi - Draghi: "Non alimentiamo scontro tra civiltà" - Codacons: con taglio accise di 25 centesimi, risparmi per 15,2 euro a pieno