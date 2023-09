Tg News – 22/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Incendi, allerta rossa in mezza Sicilia - Attraversa sulle strisce e viene travolta nel milanese, muore 68enne - Carol Maltesi, concessa al killer la giustizia riparativa - Schlein: “La settimana lavorativa di 4 giorni aumenta la produttività” - Covid, 36.000 casi nell’ultima settimana - Da Berlino finanziamento a Ong per migranti in Italia - Istat conferma il Pil 2022 a +3,7% - Brunetta, Cnel: “Sicurezza lavoro, leggi buone, il problema è applicarle” - Previsioni 3B Meteo 23 Settembre gsl