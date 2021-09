Tg News – 22/9/2021

In questa edizione: - Covid, tra luglio e settembre 2021 quasi 4mila operatori sanitari sono risultati positivi - Benzina, prezzo ai massimi dal 2014 - Presidi: "Sbagliato fermare le lezioni per adibire a seggi elettorali gli istituti scolastici" - Green Pass, la sua assenza non comporterà sanzioni per i lavoratori gtr/red