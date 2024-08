Tg News – 22/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roma, Maxi Incendio, 4 soccorritori in condizioni critiche - Naufragio Bayesian, trovato corpo Lynch, figlia ancora dispersa - Omicidio Sharon Verzeni, Carabinieri nella Casa di Terno d'Isola con compagno - Caso Saman Abbas, la madre in arrivo in Italia - Terni, cade ultraleggero: 2 morti - Aggressione a giornalista Andrea Joly, 4 arresti tra militanti Casapound - ⁠Elezioni USA 2024, Walz accetta nomination a vicepresidente - Eurozona, rallentamento salari. BCE verso un taglio - Il confronto sulla cittadinanza approda al Meeting di Rimini - Previsioni 3B Meteo 23 agosto /gtr