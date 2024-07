Tg News – 22/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Usa, Mercoledì i Democratici decidono il dopo Biden - Croazia, fa strage in Casa di Riposo, 6 morti - Fiamme a Napoli, evacuata l’Università Federico II - Coda su A1 per incidente, agli automobilisti distribuita acqua - Meloni a Costa: “Bene una leadership condivisa e pragmatica” - La Lega ritira il Ddl che vieta le parole al femminile - Federalberghi, 36 milioni di italiani in vacanza d’estate - Editoria, accordo tra le agenzie di stampa Italpress e MAP - Previsioni 3B Meteo 23 Luglio gsl