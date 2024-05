Tg News – 22/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Incidente in cantiere a Napoli, muore 20enne, 2 feriti - Giallo a Biella, influencer in Rianimazione con ferita al petto - Campi Flegrei, nuova forte scossa, scuole evacuate - Meloni: “Da questo governo mai un grande fratello fiscale” - Migliorano le condizioni del ministro Crosetto - L’Inter passa al fondo Oaktree, c’è il comunicato - Sanremo, Carlo Conti nuovo direttore artistico e conduttore - Fondazione Vodafone e Libellula, a Genova progetto su violenza genere - Previsioni 3B Meteo 23 Maggio gsl