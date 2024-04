Tg News – 22/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In Primo Piano: Basilicata, affluenza definitiva del 49,8% - Schlein, non ci sarà il nome nel simbolo Pd - Ad Eboli bimbo di 15 mesi ucciso da pittbull - Studentessa tedesca investita da camion rifiuti a Napoli - Milano, torture e violenze nel carcere Beccaria - Capo intelligence militare israeliana si dimette - Giochi Olimpici, svelati portabandiera Italia - Mattarella “Alla Ue servono riforme coraggiose” - Previsioni 3B Meteo 23 Aprile /gtr