Tg News – 22/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bocciata risoluzione Usa, niente tregua a Gaza - Raid russi sulle centrali elettriche ucraine, 5 morti - Inchiesta Visibilia, Santanchè indagata per truffa all’Inps - Sciopero treni dalle 21, Frecce e Regionali a rischio - Napoli, malore a scuola, muore studentessa 15enne - Rissa tra ragazzine finisce a coltellate a Brescia - Le reti idriche perdono il 42,4% dell’acqua potabile - Meloni a Bruxelles “Grande passo i negoziati per la Bosnia nella Ue” - Previsioni 3B Meteo 23 Marzo mrv/gtr