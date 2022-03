Tg News – 22/3/2022

In questa edizione: - Ucraina, oltre 60 mila profughi sono già arrivati in Italia - Coldiretti "Inverno 2021 caldo e secco, impatto sui raccolti" - Confindustria Ucraina, 300 lavoratori italiani a rischio nel paese in guerra - Caro carburante, Codacons: "Con riduzione di 25 cent, si risparmiano 15,2 euro a pieno" gtr/