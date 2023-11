Tg News – 22/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Turetta, da Germania ok ad estradizione - Violenza sulle donne, Senato approva all’unanimità Ddl Roccella - Putin al G20 pensa a come fermare tragedia in Ucraina - Israele, irruzione esercito in quartier generale Hamas - Bufera su Lollobrigida che fa fermare il Frecciarossa - Guasto ai freni di un treno merci, macchinista si lancia in corsa - Ragazza aggredita a Milano si salva con gesto anti-violenza - Violenza, per 20% maschi è causata da abbigliamento femminile - Da Amazon una "Fun House" dedicata al Black Friday - Previsioni 3B Meteo 23 Novembre gsl