Tg News – 21/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni, discorso all’Onu: “Non potete girarvi dall’altra parte” - Migranti, Corte Ue boccia respingimenti al confine con la Francia - Dal Governo arriverà bonus per benzina e bollette - Carlo III al Senato francese “Insieme per trionfo Kiev” - Missili russi sull’Ucraina, 3 morti e 17 feriti - Milano, detenuto evade lanciandosi da finestra ospedale - “Luca Locatelli. The Circle" in mostra a Torino - Previsioni 3B Meteo 22 Settembre /gtr