Tg News – 21/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Paura per Roberto Baggio, picchiato e derubato in casa - Esplosione in una fabbrica a Bolzano, 8 feriti - Bracciante morto, Ministro Calderone: lotta al caporalato - Strage del bus di Mestre, Pm: “Lo sterzo del bus si è rotto” - Putin annuncia piani di ulteriore sviluppo nucleare - Media: “Israele sta attaccando nel Sud del Libano” - Turismo, a Luglio 18 milioni di arrivi in Italia - - Funerali generale Graziano, La Russa: “Apprezzato da tutti" - Previsioni 3B Meteo 22 Giugno