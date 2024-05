Tg News – 21/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Turbolenza sul volo Londra Singapore, 1 morto e 30 feriti - In Nigeria uomini armati fanno strage, 40 morti - Tre indagati per le Olimpiadi Milano-Cortina - Sciame sismico Campi Flegrei, domani vertice con Meloni e ministri - Stragi mafiose del 93, indagato il Generale Mori - In corso lo sciopero nazionale dei taxi - Nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma - L’85% dei giovanissimi ha profili social, ragazze le più connesse - Previsioni 3B Meteo 22 Maggio /gtr