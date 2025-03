Tg News – 21/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sentenza Consulta: anche i single possono adottare bimbi dall’estero - Valanga su 5 sciatori italiani in Svezia, 2 muoiono - Incendio aeroporto Heathrow, indaga antiterrorismo - Guerra in Ucraina, Zelensky boccia missione Onu - Tensione a corteo Campi Flegrei, uova contro poliziotti - Strage Mottarone, in 5 rischiano il processo - Mattarella: “La mafia può essere vinta, dipende da noi” - Giubileo, a Roma riapre il Ponte dell’Industria - Previsioni 3B Meteo 22 Marzo mrv