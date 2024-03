Tg News – 21/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucraina, oggi il Consiglio Europeo - Boston, primo trapianto di rene di maiale su paziente in vita - Maxi sequestro di 10,8 milioni a Marcello dell’Utri - Delitto Senago, sorella Giulia Tramontano in aula - Tribunale dispone perizia su cause morte Andrea Purgatori - Niente tasse per le donazioni tra genitori e figli - Gli Stati Uniti fanno causa ad Apple, violate norme antitrust - Unpli, al via il censimento del patrimonio culturale immateriale - Previsioni 3B Meteo per 22 Marzo mrv