Tg News – 21/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Crimini di guerra, mandato di arresto per Netanyahu - Gaza, raid israeliani provocano almeno 80 morti - Kiev: “La Russia ha lanciato un missile intercontinentale” - Informazioni sensibili a servizi intelligence russi, 2 indagati - Napoli, paziente aggredisce infermiere e vigilante in Pronto Soccorso - Fisco, in Italia la pressione è al 42,8% del Pil - Italia, Paese europeo più interessato da sconti Black Friday - Ministro Roccella: “Al centro le donne” - Previsioni 3B Meteo 22 Novembre mrv