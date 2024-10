Tg News – 21/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ue: “Misure italiane siano conformi al Diritto Europeo” - In Moldavia vittoria del sì al referendum pro Europa - Hamas: “Uccisa donna ostaggio a Gaza” - Ucciso a coltellate a Garzeno (Co), sospettato minorenne - Verona, indagato agente Polfer che ha sparato uccidendo un migrante - Maltempo, 700 volontari al lavoro in Emilia Romagna - Istat, ancora picco negativo per nascite in Italia - Gli animali domestici preziosi alleati per il benessere psicofisico - Previsioni 3B Meteo 22 Ottobre mrv