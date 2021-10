Tg News – 21/10/2021

In questa edizione: - Malattie oncologiche: morti in Italia inferiori alla media Ue - Ocse al Senato: necessario taglio cuneo fiscale e spesa pensioni - Covid-19: decessi tra i vaccinati dettati da fragilità del paziente - Attacco hacker alla Siae: richiesto riscatto da tre milioni in Bitcoin gtr/red